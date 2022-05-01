На Півдні ЗСУ знищили ще 2 ворожі "Орлани-10" та станцію РЕБ "Реппелент-1"

Російські окупанти продовжують вести бойові дії на Миколаївсько-Херсонському напрямку. У відповідь наші потужні ЗСУ знищили деяку техніку ворога на цих землях.

Такі дані повідомили станом на вечір 30 квітня. На щастя, ворог не просувається далі.

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ЗСУ на Півдні знищили важливу техніку ворога

Командування повідомило, що при нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1",

– повідомило командування.

Окрім того, на Зміїному ЗСУ знищили:

3 зенітні установки;

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

машину зв'язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням;

42 рашисти.

Також людей на Півдні закликали бути обережними напередодні поминальних днів. У командуванні закликали уникати масових скупчень народу, дотримуватися обмежень комендантської години, не відвідувати заборонені зони та території.

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Ворог 30 квітня орієнтовно о 18:30 завдав ракетного удару на Одещині. Внаслідок атаки знищив злітно-посадкову смугу аеропорту, яку будували 5 років та відкрили тільки у 2021 році.

30 квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів. Мовиться про територію Херсону, Каховського району, Новотроїцька та Чаплинська громади.

Російські окупанти продовжують атаку на Миколаївщину. Саме тому там протягом 29 квітня 5 людей отримали поранення. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

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