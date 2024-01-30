Розміром з футбольне поле: неподалік Авдіївки є ділянка, де лежить понад сотня трупів окупантів
Джерело:Radio NV
Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї ОМБр, розповів про втрати росіян. За його словами, перед росіянами стоїть завдання оточити Авдіївку, тож вони не зупиняються.
На 29 січня ЗСУ знищили понад тисячу окупантів, 10 танків, 16 артсистем і 25 бойових броньованих машин. Тож робота з ліквідації ворога триває.
Дивіться також Яка ситуація у Табаївці, про захоплення якої брехали росіяни: у ЗСУ відповіли
У 47 ОБМр не вважають запас росіян безкінечним
За словами Лазуткіна, ситуація складна, бо ворог накопичив безліч сил і засобів. У той же час не варто вважати, що людський ресурс росіян безкінечний.
Піддаватися паніці, оцим російським ІПСО, мовляв, що вони безкінечні, що вони там не закінчуються, я б не радив. Від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового там їх стільки лежить, що можна просто візуалізувати це закінчення,
– пояснив він.
Красногорівка та Степове – населені пункти на півночі Авдіївки, де 47 бригада тримає оборону.
Де розташовані Красногорівка та Степове, яка ситуація під Авдіївкою: показуємо на карті
Там є ділянка розміром з футбольне поле, де більше сотні трупів російських військовослужбовців, які вже ніколи не повернуться в свої родини. Вони залишилися назавжди на Донеччині. Є цілий цвинтар військової техніки. Тобто величезні втрати несе ворог зараз, і вони дадуться взнаки рано чи пізно. Тому це величезна і дуже потрібна робота зараз виконується поблизу Авдіївки,
– пояснив Лазуткін.
З огляду на хвилі наступу росіян ЗСУ потребують більше дронів, засобів РЕБ і боєприпасів.
Українці знищують ворога і його техніку
- У вечірньому зведенні Генштабу мовилося про те, що ЗСУ перетворили на брухт дві системи ППО противника та РЕБ. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 8 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, а також ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського, що на Донеччині.
- А прикордонник розповів, як збив російський Су зі "Стінгера". Першу ціль він пропустив, бо було дуже мало часу на реагування – буквально 5-7 секунд. А от у другий літак уже влучив – ракета наздогнала винищувач.