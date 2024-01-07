Сестра Кім Чен Ина пригрозила військовим ударом: КНДР провокує Південну Корею обстрілами
Джерело:Reuters
Кім Йо Чен, сестра і ключова союзниця лідера Кім Чен Ина 7 січня обурила гучною заявою. Вона пообіцяла, що Північна Корея негайно завдасть військового удару у відповідь на будь-яку провокацію.
Раніше глава Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим бути готовими знищити США і Південну Корею, якщо вони "спровокують конфлікт". Водночас командувачі дали клятву зберігати вірність ідеям та керівництву ЦК партії.
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У Північній Кореї пролунали нові погрози
Кім Йо Чен застерегла, що Північна Корея завдасть військового удару у відповідь на будь-яку "провокацію". Втім, як зазначає Reuters, КНДР вже третій день поспіль обстрілює берегову лінію із Південною Кореєю.
Я ще раз пояснюю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії вже був зсунутий. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог вдасться навіть до незначної провокації,
– заявила Кім Йо Чен для північнокорейського агентства KCNA.
Як повідомили у Південній Кореї, КНДР випустила близько 90 снарядів, однак КНА стверджує, що це не становить для Півдня жодної загрози, оскільки стрілянина проводилася паралельно кордону.
Відомо також, що Південна Корея провела власні вогневі навчання в морі. Втім, надалі жодних подібних дій робити поки не планують.
Північна Корея співпрацює із Росією: що відомо
- 21 грудня посол США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу розповіла, що США мають інформацію, що Північна Корея нещодавно поставила додаткове озброєння в Росію для застосування у війні проти України. Йдеться про понад тисячу контейнерів із військовим приладдям та боєприпасами. Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.
- 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія почала обстрілювати Україну балістичними ракетами, які отримала від КНДР. Зокрема, це стосувалося атаки на Харків 2 січня. На поширених Білим домом слайдах зображені північнокорейські балістичні ракети KN-23 та KN-24, та вказано ймовірну дальність – 460 кілометрів.
- У харківській прокуратурі 6 січня зазначили, що ракета, яка атакувала Харків, відрізняється від "Іскандеру" внутрішньою обмоткою дротів. На російській балістичній ракеті є захист від РЕБ, а на прилетілому в Харків зразку такий захист всередині ракети відсутній. Також у ракеті виявили дещо відмінні від російських сопла. Втім, наразі невідомо, чи це у Росії почали інакше виготовляти ракети, чи це дійсно була ракета іншої країни.