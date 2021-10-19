Північна Корея запустила 2 ракети в бік Японського моря
19 жовтня 2021 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:DW
КНДР здійснила нові ракетні випробування. Такі заяви зробили представники влади Південної Кореї і Японії.
Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда уточнив, що мовиться про запуск 2 балістичних ракет. Він назвав дії КНДР "вкрай прикрими".
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Що відомо про ракетні випробування КНДР
Точне місце падіння ракет в Японії не називають. Водночас берегова охорона країни поширила попередження, яке містить інструкції безпеки для морських судів. Інформацію про ракетні випробування Північної Кореї підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Зважаючи на цей інцидент, 19 жовтня адміністрація президента країни планує провести засідання Ради нацбезпеки.Довідка. Попереднього разу Північна Корея запустила щонайменше 1 балістичну ракету в Японське море 28 вересня. Тоді в Японії заявили, що дії КНДР є загрозою світу.
Такі інциденти відбуваються не вперше
- Наприкінці вересня Південна Корея зафіксувала запуск невідомого об'єкта на східному узбережжі КНДР. У Північній Кореї стверджують, що це було успішне випробування нової гіперзвукової ракети.
- Ще раніше у Північній Кореї провели випробування залізничного ракетного комплексу. Пуск ракети з потяга відбувся 15 вересня. Відповідав за нього нещодавно створений ракетний полк.
- До слова, Північна Корея розширює виробництво урану, потрібного для виготовлення ядерної зброї. Про це свідчать фото, зроблені супутниками у вересні 2021 року.