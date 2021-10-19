Північна Корея запустила 2 ракети в бік Японського моря

КНДР здійснила нові ракетні випробування. Такі заяви зробили представники влади Південної Кореї і Японії.

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда уточнив, що мовиться про запуск 2 балістичних ракет. Він назвав дії КНДР "вкрай прикрими".

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Що відомо про ракетні випробування КНДР

Точне місце падіння ракет в Японії не називають. Водночас берегова охорона країни поширила попередження, яке містить інструкції безпеки для морських судів. Інформацію про ракетні випробування Північної Кореї підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Зважаючи на цей інцидент, 19 жовтня адміністрація президента країни планує провести засідання Ради нацбезпеки.

Такі інциденти відбуваються не вперше

Наприкінці вересня Південна Корея зафіксувала запуск невідомого об'єкта на східному узбережжі КНДР. У Північній Кореї стверджують, що це було успішне випробування нової гіперзвукової ракети.

Ще раніше у Північній Кореї провели випробування залізничного ракетного комплексу. Пуск ракети з потяга відбувся 15 вересня. Відповідав за нього нещодавно створений ракетний полк.

До слова, Північна Корея розширює виробництво урану, потрібного для виготовлення ядерної зброї. Про це свідчать фото, зроблені супутниками у вересні 2021 року.