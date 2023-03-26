Північна Македонія заявила, що може передати Україні ударні гелікоптери

Міністерка оборони країни Славянка Петровська повідомила, що Північна Македонія готова передати України 12 бойових гелікоптерів. Вони списані з північномакедонської армії з 2015 року.

Про це посадовиця наголосила в ефірі місцевого телеканалу Алсат. Петровська заявила, що Генштаб країни проаналізував можливість надання Україні вертольоти Мі-24.

Дивіться також Нам – літаки, світу – мир: українці запустили флешмоб за надання F-16, який дійшов до Лондона

Рішення прийматиме уряд

Міністерка повідомила, що у середу, 29 березня, на засіданні уряду винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення. Петровська додала, що боєздатність армії Північної Македонії не зміниться після ухвалення цього рішення. Замість цих вертольотів країна придбає вісім нових.

Варто додати, що ці вертольоти Північна Македонія придбала в України у 2001 році. Вони виготовлені в 1980-х роках та не використовуються північномакедонською армією з 2015 року.

Вони більше не передбачені у формуванні нашої армії, і через нашу трансформацію вони більше не будуть невіддільною частиною, і з цих причин вважається, що вони непотрібні,

– сказала Петровська.

Вона додала, що вся техніка, яку надають союзники, потрібна українцям. Тим паче, що цими вертольотами українська армія вміло користується.

Деякі з вертольотів пройшли модернізацію

Видання Defence24 зазначає, що з 12 штурмових Мі-24 і 4 багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які має Північна Македонія, використовують лише по дві машини кожного типу.

Чотири Мі-24 були модернізовані протягом останніх 10 років у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems.

Відомо, що ці вертольоти адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Для перемоги України конче необхідні F-16