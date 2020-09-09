Завершення газопроводу "Північний потік-2" залишається під питанням з грудня минулого року – відколи США запровадили руйнівні санкції проти компаній, причетних до його будівництва. Проте Німеччина залишалася неухильною у своїй підтримці проєкту. Принаймні до недавніх пір.

Чи змінить Берлін свої погляди через отруєння Навального та що чекатиме на причетні до проєкту країни у разі його повного замороження – дізнався сайту 24 каналу.

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Чому постало питання остаточної зупинки будівництва проєкту?

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже давно відстоює рішення продовжувати будівництво газопроводу, дотримуючись позиції, що політика та бізнес повинні існувати окремо. Її неодноразово критикували за цей підхід.

Нового оберту дискусія набула після того, як німецькі лікарі з’ясували, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком" – отрутою, що застосовується військовими РФ. Наразі навіть деякі члени партії канцлерки наполягають на тому, що вона мусить зупинити будівництво газопроводу у відповідь на такі протиправні дії Кремля.

Єдина мова, яку розуміє Путін – це жорстка мова… Залишити зараз "Північний потік-2" – неможливо. Це було б остаточним і максимальним підтвердженням для Путіна продовжувати саме таку політику, оскільки вчергове доведено, що відповіді Європи не буде,

– зазначив старший член консервативної партії канцлера і очільник комітету закордонних справ у парламенті Норберт Реттген.

США своєю чергою залишаються послідовними у своїй позиції – не дати можливості Путіну добудувати скандальний газопровід – шляхом застосування максимально жорстких санкцій до всіх компаній, причетних до реалізації "Північного потоку-2". Тому наразі питання завершення проєкту передусім – за рішенням Німеччини.

Чи зупиниться будівництво "Північного потоку-2"?

Як зазначив у коментарі сайту 24 каналу експерт-міжнародник Олег Бєлоколос, наразі немає однозначної відповіді, чи добудують проєкт, чи він буде заморожений. Однак фактом залишається те, що політичний клімат сьогодні у Німеччині та в Європі в цілому – не на користь "Північного потоку-2".

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Те, що проєкт можуть закрити, було відомо ще до цієї ситуації з Олексієм Навальним. Попри тиск з боку Сполучених Штатів та країн Східної Європи, його все ж таки хотіли добудувати, аргументуючи це, зокрема, тим, що у проєкт уже вкладені кошти. Проте, все ж, сьогодні політична ситуація змінюється, зокрема і через отруєння Навального та можливі спроби втручання Росії у Білорусь.

Це вже, так би мовити – новий етап антиросійських і антипутінських настроїв у Європі. І політики в демократичній країні не можуть ігнорувати ці настрої, тому я не виключаю, що політика Берліна буде теж якимось чином дрейфувати за настроями виборців та громадськості всередині Німеччини,

– пояснив експерт.

Російський аналітик нафтогазового сектору Михайло Крутіхін, своєю чергою, зазначає, що проєкт "Північний потік-2" фактично "помер" ще у грудні минулого року. Його завершили американські санкції і транзитна угода Газпрому з українцями – "Ніхто нічого давно вже не будує".

Коли який-небудь німець чи ціла німецька партія закликають покарати Путіна за отруєння Навального шляхом припинення будівництва "Північного потоку-2", це – хитра спроба ніяк не карати тих, хто вчинив злочин. Німці не будували цю трубу і не будують її зараз. Від чого ж відмовлятися?

– пояснив експерт.

Директор Французького інституту міжнародних відносин і російський експерт Томас Гомарт також сумнівається, що Меркель заблокує "Північний потік-2" у такий пізній термін. Вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова у 2015 році, війни в Україні та Сирії тощо – не призвели до такого рішучого кроку. І сьогодні, за словами фахівця, – не та ситуація, коли Берлін псуватиме відносини з Росією.

Які наслідки можливої зупинки для ключових сторін?

Фахівці сходяться на думці, що для Німеччини нічого не зміниться. За словами Олега Бєлоколоса, сьогодні у Європі шляхів постачання газу є більш, ніж достатньо. Пропозиція – достатньо широка.

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Михайло Крутіхін також переконаний: для німців всі розмови про закриття "Північного потоку-2" – лише риторичний приклад зухвалого втручання США в їхні справи. Головне – тертя з американцями, а турбота про долю проєкту – лише привід витягнути глибинні суперечки на світло.

Від втрати цього додаткового маршруту ніякої шкоди Німеччині та Європі немає абсолютно,

– підсумував експерт.

Більш того, відомо, що якраз Європейський союз оголосив програму поступового переходу на екологічно чисті джерела енергії. І частка використання газу буде зменшуватися, що дуже турбує Росію. Тому, за словами Олега Бєлоколоса, питання наразі стоїть і в тому, що, якщо потік і добудують, хто платитиме за цей газ? Зважаючи на такі фактори, як:

зелена політика Європейського союзу;

зниження вартості газу через велику кількість пропозицій;

те, що потужності, де зберігається газ у Європі – фактично заповнені на сьогодні.

Водночас, не варто розраховувати на те, що, якщо навіть все зупиниться, Росія заспокоїться. Навпаки, вона буде посилювати своїх лобістів, задіювати всі можливі інструменти і робити все для того, щоб цей проєкт таки був завершений.

Михайло Крутіхін при цьому пише, що для Газпрому, де не можуть не зрозуміти, що добудувати трубопровід не вийшло, вся метушня навколо "Академіка Черського" – демонстрація гарячкової і цілком безплідної діяльності, яку треба пред'явити Путіну на виправдання провалу. Для тих же, хто нажився на антиукраїнській затії Путіна з "потоками" – давно пройдений етап: "Бабло розпиляно".



Для Німеччини у разі зупинки проєкту не зміниться нічого / Фото Getty Images

Щодо України, то, як зазначив Олег Бєлоколос, наразі не дуже доцільно плекати настрої, що "Німеччина все зробить за нас". Нам варто активно працювати із німецькою громадською думкою.

Аргументів в України – більш, ніж достатньо сьогодні. Хоча б те, що Німеччина своїми коштами від російського газу фінансує війну не лише в Україні, а взагалі агресивну зовнішню політику Росії,

– пояснює Олег Бєлоколос.

Він додає: якраз час звертатися до німецької громадськості, говорити з журналістами та впливовими у Німеччині людьми. І цей процес повинен бути безперервним.



Якщо йдеться про спільну позицію ЄС, то їм треба шукати консенсус – Берліну з країнами Східної і Центральної Європи. Тому що це питання серйозно працює на розкол Європейського союзу.

Берлін повинен розуміти, що такі питання – вони не працюють на перспективу саме збільшення ваги Європейського союзу на міжнародній арені. Це – теж аргумент, їм треба працювати й іти, знову ж таки, до німецької громадськості, і з корінними партнерами весь час вести консультацію. Тобто тут активна має бути теж позиція,

– додає експерт.

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Що говорили про зупинку проєкту раніше?

11 серпня німецько-фінська енергетична компанія Uniper повідомила акціонерам, що через американські санкції "зросла ймовірність того, що будівництво газопроводу затягнеться або взагалі не буде завершено" через тиск американських санкцій.

Російське судно "Академік Черський", яке теоретично може завершити "Північний потік-2", ще на початку травня прибуло у порт Балтійського моря. Однак влада Данії заборонила будівельні роботи в районі острова Борнхольм через те, що у тріски почався період нересту. Відновити їх можна буде не раніше вересня. Крім того, судно повинне було отримати спеціальний дозвіл на роботи у місці, де затопили чимало боєприпасів під час Другої світової війни.

Кремль та "Газпром" своєю чергою неодноразово заявляли: усі учасники проєкту налаштовані на його завершення.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Газопровід справді був за кілька кроків від завершення. Однак санкції, введені США у грудні 2019 року, зупинили роботу над останньою його частиною. Зокрема, з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб. Наразі проєкт готовий на 93%. 3 травня російське судно "Академік Черський", яке теоретично могло б завершити "Північний потік-2", прибуло у порт Балтійського моря. Проте роботи досі не почалися.



Де розташовано газогін: карта​

