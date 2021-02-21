"Північний потік-2" просить терміновий дозвіл на роботи у водах Німеччини

Оператор "Північного потоку-2" попросив терміново дозволити йому роботи у водах Німеччини. Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії невдовзі має розглянути цей запит.
Джерело:ТАСС
У німецькому регуляторі підтвердили, що отримали запит. Однак невідомо, коли щодо нього ухвалять рішення.
Важливо Держдеп США не запропонував нових санкцій щодо "Північного потоку-2"
Навіщо оператор подав запит
Подання заявки – це реакція оператора на скаргу щодо продовження будівництва у водах Німеччини. Її подали екологічні організації Deutsche Umwelthilfe і Спілка захисту природи.
Екологи закликали зупинити будівництво, бо регулятор не врахував наслідки для клімату і навколишнього середовища. Частина газопроводу проходить по краю заповідника для птахів.
Що про висновки екологів казали у Німеччині
Запевняли, що висновки екологів нібито не суттєві, оскільки в тому районі і так відбувається активне судноплавство. У регуляторі стверджували, що робота трубопроводу не вплине на птахів.
"Північний потік–2": останні новини
- 10 лютого європарламентарі закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2". Вони наголосили, що газопровід підриває безпеку і політичну цілісність Європи.
- Натомість Росія заявила, що їй залишилося добудувати менше як 5% газопроводу. У країні впевнені, що добудують проєкт.
- Держдеп США не запропонував нових санкцій щодо "Північного потоку-2". У санкційному списку залишились лише ті учасники, яких запропонувала попередня адміністрація.