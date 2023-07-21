У Північнокримському каналі неподалік Джанкоя почала зникати вода

Північнокримський канал біля міста Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, почав міліти та пересихати. В каналі на виїзді з міста також дуже впав рівень води.

Журналістам про це повідомили анонімні джерела. Варто зазначити, що вода в каналі почала ще більше зникати внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Яка ситуація з водою в Північнокримському каналі

У заплаву Північнокримського каналу вода не йде з 2014 року. Проте наразі вона зовсім обміліла. Хоч раніше місцеві мешканці називали її "міським пляжем".



Північнокримський канал біля Джанкоя пересихає / Фото КримSOS



Як виглядає Північнокримський канал біля Джанкоя / Фото КримSOS

Окрім того, рівень води значно знизився в каналі на виїзді з Джанкоя. Хоч буквально нещодавно вода там досягала верхньої смуги.



Як виглядає канал на виїзді з Джанкоя / Фото КримSOS

За інформацією видання, воду в Джанкої подають без перебоїв, однак питну воду мешканці купують самостійно.

Росіяни в Криму відчувають брак води

Наталія Гуменюк розповіла в ефірі 24 Каналу, що місцеві мешканці в Криму вже давно відчувають брак води.

Це відчуття буде посилюватись аж поки не зрозуміють, що тим, хто понаїхав, час додому. А ті, хто віддані Україні – дочекаються, ми прийдемо, відновимо,

– заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.