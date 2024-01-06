Скільки військових Росія зосередила на Півночі: Наєв розповів, чи є загроза для Києва

Росія продовжує зберігати військову присутність у прикордонних регіонах на Півночі України. За приблизними підрахунками, Кремль тримає близько 19 тисяч окупантів на кордоні з Сумською та Чернігівською областями.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він розповів, що на кордоні постійно будують оборонні рубежі й займаються інженерним облаштуванням позицій.

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За словами Наєва, на кордоні з Україною на Півночі зосереджено близько 19 тисяч окупантів. Однак загрози для Києва та інших північних регіонів немає.

На цей час російських військових навпроти Чернігівської та Сумської областей як було, так і залишилося – близько 19 тисяч осіб. Ударних угруповань не створено. Станом на зараз підстав хвилюватися немає, наша розвідка моніторить ситуацію,

– повідомив Наєв.

Російські ДРГ на Півночі