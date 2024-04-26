Росіяни вдарили КАБом по будинку в Дергачах: спалахнула пожежа, постраждали діти

Ворог запустив по Дергачах в Харківській області керовані авіаційні бомби. Внаслідок влучання у будинок постраждали 3 дитини.

Зранку 26 квітня росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Харківщині. Зокрема окупанти атакували Дергачі.

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Що відомо про атаку на Харківщину 26 квітня

О 10:25 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині. Вже о 10:30 кореспонденти Суспільне повідомили, що на півночі Харкова чули вибух.

Згодом начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що російські війська завдають ударів по Дергачах.

За попередніми даними патрульної поліції, росіяни вдарили по населеному пункту авіабомбою УМПБ Д-30. Окупанти здійснили пряме влучання у приватний будинок в центральній частині міста. У будівлі почалась пожежа.

За даними прокуратури, зазнали також пошкоджень інші приватні домоволодіння та об’єкт енергосистеми.

Поранено 3 дитини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок ворожих ударів по Дергачах Харківського району є постраждалі.

Речник Дергачівської МВА Олександр Кулік згодом розповів журналістам, що у 16-річної дівчини – рвана рана, у 5-річної – гостра реакція на стрес. За його словами, росіяни вдарили у приватний будинок, у якому спали діти. Також зайнялися господарчі споруди, які розташовані на подвір'ї.

Це виключно цивільний об'єкт, ніяких військових тут і поруч не було,

– сказав Кулік.

Об 11:23 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Також хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Яка ситуація у Харківській області

В ОВА повідомили, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Ще по 7 населених пунктах росіяни завдали авіаційних ударів.

Найважча ситуація була у Балаклії – там росіяни завдали удару по залізничному вокзалу. На відстані 15 метрів від місця прильоту стояв приміський електропотяг "Харків-Ізюм". Травмовано 11 людей – 7 чоловіків та 4 жінки. Також внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон, дах будівлі вокзалу та колії.

Також у Харківському районі села Глибоке ворог скинув 3 КАБи. Вони впали на територію садового товариства, пошкоджені 4 приватні будинки та прилеглі споруди.

У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок, господарча споруда, Постраждали дві жінки віком 73 та 60 років.

Селище Борова Ізюмського району теж обстріляли з РСЗВ, пошкоджено будинок.