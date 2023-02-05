Росіяни збудували базу на півночі Криму: супутникові фото

Російські загарбники звели базу на півночі тимчасово окупованого півострова. На кадрах з супутника видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та сліди від транспорту.

Про це повідомив OSINT-аналітик Бреді Афрік. Також він оприлюднив відповідне відео, пише 24 Канал.

Читайте також Маємо зробити все, аби до літа Крим повернувся додому, – Буданов

Російські війська побудували базу на півночі Криму наприкінці 2022 року. На супутникових знімках видно, що на ній є вертодром і укріплений периметр,

– зазначив Афрік.

Також аналітик вказав координати, – 46.0807, 34.8133. Відповідно до них, базу звели на Арабатській стрілці. Зокрема у тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області.

Окупанти звели базу: дивіться відео

Деокупація Криму: останні новини

США відправлять Україні наземні бомби малого діаметра з дальністю польоту 150 кілометрів. У Пентагоні вже відповіли, чи зможе наша держава використовувати ці ракети GLSDB для деокупації Криму. Так, речник Патрік Райдер запевнив, що Україна сама вирішує, які операції проводити для звільнення своїх територій.

У Росії одразу ж обурилися та вже традиційно почали погрожувати ядерною зброєю. Медведєв в істериці заявив, що за атаки по Криму будуть "тільки удари відплати".

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що міжнародне право чітке. Тож Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти.

Зауважимо, що нещодавно очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підкреслив, що Україна має зробити все, аби до літа 2023-го Крим повернувся додому. На питання журналістів, чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї, глава ГУР відповів, що ні. "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться", – підкреслив Буданов.

Нещодавно окупаційна влада Криму заявила про "націоналізацію" близько 500 об'єктів нерухомості на півострові.