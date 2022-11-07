У США почали випускати пиво на честь захисників "Азовсталі"
Джерело:Дзеркало тижня
Відомо, що пиво випускає велика пивоварня в США з Ноблсвілля. Вона розташована у штаті Індіана.
Про випуск такого пива у США повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Саме він й надав фотографію банок пива "Азовсталь".
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Пиво "Азовсталь"
З фотографій видно, що упаковка пива на честь захисників "Азовсталі" втілена у кольорах прапора України, а також має велике зображення тризуба.
У мережі припускають, що кошти від продажу продукту підуть на закупівлю протезів для українських військових, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій.
Ноблсвілль – місто-побратим
Також мер Житомира повідомив, що готується рішення про встановлення побратимських відносин з Ноблсвіллем. Вони обіцяють win-win співпрацю, у якій основні принципи – це:
- взаємоповага,
- тривала співпраця,
- позитивний результат для обох сторін.
Таке рішення передбачає взаємний розвиток бізнесу, туризму та торгівлі, а також залучення інвестицій практично у всіх сферах життя громад. Ба більше, встановлення братерства набуло нових смислів з початком повномасштабної війни в Україні. Зокрема, статус побратима дозволяє відправляти гуманітарні вантажі за спрощеною процедурою. Також міста-побратими долучаються до проєктування відновлення українських регіонів, які постраждали внаслідок агресії Росії.
На честь захисників "Азовсталі"
- Нагадаємо, що раніше компанія LEGO створила фігурки героїв "Азовсталі". У комплекті також є легендарні командири Денис "Редіс" Прокопенко, Богдан "Тавр" Кротевич та Святослав "Калина" Паламар.
- Нещодавно останньої довоєнної партії металу "Азовсталі" створили символічні браслети "Символ незламності". Кошти з продажу ексклюзивної партії планують спрямувати на закупівлю дронів для українських військових.
- Такий браслет уже отримав футболіст Реала Лука Модрич від 7-річного хлопчика, який утратив батьків у Маріуполі
- Також у Києві 15 жовтня з'явився 17-метровий напис, зроблений із металу "Азовсталі". Надпис "Вірю в ЗСУ" з'явився біля монумента Батьківщини-матері.
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