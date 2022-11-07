У США почали випускати пиво на честь захисників "Азовсталі"

Відомо, що пиво випускає велика пивоварня в США з Ноблсвілля. Вона розташована у штаті Індіана.

Про випуск такого пива у США повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Саме він й надав фотографію банок пива "Азовсталь".

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Пиво "Азовсталь"

З фотографій видно, що упаковка пива на честь захисників "Азовсталі" втілена у кольорах прапора України, а також має велике зображення тризуба.

У мережі припускають, що кошти від продажу продукту підуть на закупівлю протезів для українських військових, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій.

Ноблсвілль – місто-побратим

Також мер Житомира повідомив, що готується рішення про встановлення побратимських відносин з Ноблсвіллем. Вони обіцяють win-win співпрацю, у якій основні принципи – це:

взаємоповага,

тривала співпраця,

позитивний результат для обох сторін.

Win-win – це така співпраця, коли обидві сторони в роботі залишаються задоволеними.

Таке рішення передбачає взаємний розвиток бізнесу, туризму та торгівлі, а також залучення інвестицій практично у всіх сферах життя громад. Ба більше, встановлення братерства набуло нових смислів з початком повномасштабної війни в Україні. Зокрема, статус побратима дозволяє відправляти гуманітарні вантажі за спрощеною процедурою. Також міста-побратими долучаються до проєктування відновлення українських регіонів, які постраждали внаслідок агресії Росії.

На честь захисників "Азовсталі"

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