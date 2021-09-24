Пізнають цивілізацію: бойовик "Талібану" покатався на стрічці для багажу в аеропорту

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" в Афганістані продовжують пізнавати блага цивілізації. У мережі з'явилося відео, як один з терористів катається на стрічці для багажу в аеропорту.

На відео видно, як таліб всівся на стрічку та з вигуками в'їхав в отвір, куди потрапляє багаж. Поруч їхали валізи.

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Автор ролика весело сміявся за кадром. Спостерігав за цим процесом працівник аеропорту. Він махнув терористу рукою та спостерігав, як той поїхав туди, де зазвичай відправлявся багаж.

Дивіться відео, як бойовик "Талібану" катається на стрічці для багажу:

З рушницями покаталися на лебедях

У мережі з'явилося ще одне курйозне відео. На ньому бойовики каталися озером Банді-Амір на човнах-лебедях у національному парку. Однак відбувалося це все з гранатометами та рушницями у руках. Зауважимо, одночасно на човнах плавали й звичайні відвідувачі. Їм, схоже, було не так весело, як терористам.

За кілька годин до своїх веселих розваг, бойовики заборонили жінкам працювати у парку. Ці відео та фото різко контрастують з кадрами, на яких тисячі мирних жителів відчайдушно намагаються покинути зруйновану війною країну.

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