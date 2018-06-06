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Плакат зі священиком до ЧС-2018 у Росії викликав у мережі хвилю глузувань

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Плакат зі священиком до ЧС-2018 у Росії
Плакат зі священиком до ЧС-2018 у Росії / Фото з соціальних мереж

У російському Саранську на вулицях з’явилися плакати на підтримку збірної країни з футболу на Чемпіонаті світу. Ці плакати не залишили байдужими користувачів соціальних мереж, які взялися жваво коментувати зображення.

Так, на одному з таких плакатів зображені футболісти у формі збірної Росії та священик. На плакаті також розміщені написи "Головне – віра" та "Саранськ вболіває за команду".

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Зазначимо, що Чемпіонат світу з футболу в Росії стартує 14 червня. Участь у турнірі візьмуть 32 збірні з усього світу, а матчі відбуватимуться у 11 російських містах.

 

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Курйозні новини релігія
Джерело: 24 Канал
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