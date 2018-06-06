Плакат зі священиком до ЧС-2018 у Росії викликав у мережі хвилю глузувань

У російському Саранську на вулицях з’явилися плакати на підтримку збірної країни з футболу на Чемпіонаті світу. Ці плакати не залишили байдужими користувачів соціальних мереж, які взялися жваво коментувати зображення.

Так, на одному з таких плакатів зображені футболісти у формі збірної Росії та священик. На плакаті також розміщені написи "Головне – віра" та "Саранськ вболіває за команду".

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Зазначимо, що Чемпіонат світу з футболу в Росії стартує 14 червня. Участь у турнірі візьмуть 32 збірні з усього світу, а матчі відбуватимуться у 11 російських містах.

Выздоравливай, Саранск — Ivan (@ivancska17) 6 июня 2018 г.

Вот оказывается что главное в спорте!)) Пора менять методику тренировок, вместо ОФП - молитва. — Badboyilia (@badboyilia) 6 июня 2018 г.

Приложите подорожник — Николай Щекодин (@NAShchekoldin) 6 июня 2018 г.

Плохая реклама РПЦ, зато хороший троллинг сборной) — Artyom Kurakovsky (@TKfromSammet) 6 июня 2018 г.