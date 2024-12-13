Трамп атакує, – політолог припустив, яким може бути план щодо війни в Україні

Дональд Трамп заявив, що врегулювання російсько-української війни є його головним пріоритетом у зовнішній політиці. Він справді має план, але трохи "нестандартний".

Майбутній президент США має до десяти сценаріїв розвитку подій, а його команда допомагає їх тестувати за допомогою преси. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Трамп має й важелі впливу на Україну та Росію, він шукає слабкі сторони обох країн.

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Яким може бути план щодо війни в Україні

На думку політолога, Трамп має план та бачення завершення війни Росії проти України. Майбутній президент США має в ньому від 5 до 7 різних варіантів, сценарії розвитку подій. На всі ці варіанти він має також важелі впливу – Україні перестати постачати військову допомогу, а щодо Росії – посилити тиск на економіку.

Крім того, Трамп розуміє, що зараз йому вигідно придумати максимальну кількість сценаріїв, потім подивитись, як воно "піде" та знайти золоту середину.

План Трампа має і багато технічних деталей, які "лежать в голові та папці" Кіта Келлога, який через пресу періодично нав'язує це, підіймаючи градус,

– зауважив Давидюк.

І Україна, і Росія зараз намагаються побудувати свою дипломатичну броню, адже Трамп шукає слабкості в обох сторін, щоб їх випробувати.

Трамп атакує, він рухається за планом. Так, це дається важче, ніж він говорив на виборчих перегонах, але він шукає і пробує,

– наголосив політолог.

Давидюк додав, що Європа ж поки "спить" та не активізує свої дії щодо рішучої підтримки України. В іншому випадку, не велись би дискусії за чи проти відправки військ країн НАТО в нашу країну.