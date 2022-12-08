Путін хоче втекти до Венесуели: Фейгін оцінив, чи зможе сховатися диктатор

Кремль може готувати план евакуації найвищих російських чиновників до Венесуели, однак є велика ймовірність того, що в третій країні їх банально "здадуть". Це лише питання торгу.

Таку думку висловив 24 каналу російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він вважає, що у сучасному світі сховатися нікуди не можна, тим паче фігурам такого масштабу.

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Марк Фейгін переконаний, що план евакуації вищих чиновників Росії до третьої країни нереальний. Через це у Кремлі розуміють, що треба "йти до кінця" у війні проти України, бо насправді сховатися немає де.

Прихистити Путіна ніхто не захоче

Російський правозахисник вважає, що жодна країна світу не триматиме у себе російських військових злочинців, навіть якщо цим державам запропонують щось цінне або ж чинитимуть на них тиск.

До того ж, зауважив Фейгін, у сучасному світі дуже легко встановити, де перебуває та чи інша особа.

Це ж не Друга світова війна, після якої мало кому із гітлерівців вдалося втекти. І навіть їх виловлювали. Наприклад, Айхмана в Аргентині. І потім повісили,

– сказав Фейгін.

! Адольф Айхман – німецький офіцер, співробітник гестапо. Відповідав за "єврейське питання". Після капітуляції Рейху переховувався в Аргентині, де в 1960 році був схоплений групою ізраїльських агентів і таємно вивезений до Ізраїлю.

Фейгін припустив, що навіть якщо Путін зробить пластичну операцію і ходитиме самітником із паличкою навколо монастиря та проситиме милостиню, його все одно вирахують.

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Російського диктатора "продадуть"

Він переконаний, що у разі втечі Путіна його банально продадуть. При чому це стосується як Китаю, так і Венесуели або ж Північної Кореї.

Це питання торгівлі. Це не питання переконань, ідеології чи репутації. Що більше запропонують, то дорожче продадуть,

– зазначив російський опозиційний політик.

Фейгін вважає, що якраз "найзапекліші друзі" Росії першими і продадуть її чиновників.

Венесуела легко продасть кого завгодно за зняття санкцій. І всякі Мадури (Ніколас Мадуро – президент Венесуели – 24 канал) дадуть можливість викрасти російських чиновників,

– сказав Марк Фейгін.

Саме тому російський правозахисник вважає, що кремлівське керівництво навряд чи серйозно готує план евакуації.

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