Великі країни бояться цього: що зупиняє світ прийняти "план миру" Зеленського

Україна поступово просуває свій мирний план, що має завершити війну, яку розв'язала Росія. Водночас інші країни пропонують власне бачення розв'язання воєнного конфлікту. Однак їхні умови не передбачають справедливого миру для нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зазначивши, що певні країни намагаються примусити Україну до миру, який їй не вигідний. Водночас вони закривають очі на агресивні дії Росії.

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Для України це момент істини

Донедавна війна в Україні йшла так, що країна-представник Ради безпеки ООН напала на державу, яка теж є таким самим представником. Агресор – Росія – нав'язала усьому світу свою візію, що вона може вбивати чим завгодно, завдавати ударів будь-чим, коли і як захоче, начхавши на міжнародне право.

Проте Україна не має права бити по території агресора, заходити на неї, захоплювати об'єкти чи атакувати.

Росія останнім часом нав'язала світові, що міжнародного права не існує,

– підкреслив політолог.

Україна дуже довго дивилась на це, а потім вирішила, за словами Лісного, що так більше не буде. Навіть зайшовши на територію Курської області, наша держава продовжує дотримуватись міжнародного права та конвенцій щодо війни.

Водночас Захід хоче примушувати до несправедливого миру того, хто дотримується міжнародних норм. Виходить, що для сильнішого агресора немає закону, а для жертви – не тільки закон, але й ще примус,

– зауважив він.

Українська Формула миру закликає повернутися до міжнародного права, пояснив політолог, проте великим країнам начхати на це. Тому що кожний мирний план, який пропонують інші держави, він про поступки і капітуляцію України.

Зверніть увагу! На зустрічі "Рамштайн", яка цього разу відбудеться на рівні лідерів 12 жовтня, Володимир Зеленський представить План перемоги. Президент впевнений, що Україна має чітку стратегію щодо наближення справедливого закінчення війни.

Україна має поступитися своїми територіями, тому що вона зараз слабка, а Владімір Путін – сильний. Однак у такому випадку Україна може закінчитись, і тоді їй буде не цікаво, як країни світу шкодуватимуть, що вчергове пішли на поступки Росії,

– відзначив він.

Проте цього можна уникнути, надавши Україні конкретну зброю, у необхідній кількості, і поставити крапку.

Сьогодні майже всі країни Заходу, окрім держав Балтії та Польщі, проти розвалу Росії. Звідси, на його думку, така риторика і примус України до несправедливого миру.

Водночас для України це момент істини і дуже серйозний виклик для української нації. Решта – це політиканство,

– наголосив Олег Лісний.

До слова, народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда зазначив, що "немає так званого Плану миру", а є лише План перемоги. Росія, за його словами, може сісти за стіл переговорів лише за двох умов: її капітуляції або розвалу.