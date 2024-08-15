Курський прорив змушує внести правки у план перемоги України

Курська операція ЗСУ може вплинути на результат російсько-української війни. Просто її треба грамотно продовжити. Безперечними є суто військові успіхи української сторони оперативного характеру. Але набагато масштабнішим є її стратегічний та психологічний вплив на уми осіб, які приймають рішення, як у Вашингтоні, так і в Москві.

"Цар несправжній"

"Смілива, блискуча, прекрасна", – так назвав українську транскордонну операцію сенатор-республіканець США Ліндсі Грем під час візиту до Києва міжпартійної делегації Сенату. Сенатор-демократ США Річард Блюменталь назвав прорив ЗСУ у Курську "історичним" та "сейсмічним".

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Сенатори не обмежилися своїми захопленими вітаннями. У своєму заключному комюніке вони, на мою величезну насолоду, виклали мою теорію про перемогу України.

"Вислухавши президента Зеленського, ми наполегливо закликаємо адміністрацію Байдена зняти обмеження на зброю, що поставляється Сполученими Штатами, щоб вони могли більш ефективно завдавати ударів по російських загарбниках. Крім того, президент Зеленський сказав нам обом, що він буде прагнути поповнити свої ВПС, створивши програму з залучення відставних льотчиків-винищувачів НАТО F-16. Ми підтримуємо ці зусилля".

Боягузливий обережний Захід явно наважився. А це ще президент Еммануель Макрон не вийшов зі свого олімпійського перемир'я.

Що стосується путінського табору, то найбільшу загрозу диктатору становлять сьогодні не послідовні противники війни (їхні лідери та активісти вбиті, вигнані або кинуті до в'язниць), а вирощене війною патріотичне "Z-бидло", яке потребує продовження кривавого балету.

У цьому середовищі вже кілька місяців назріває страшна підозра – "Цар не справжній!". Курський конфуз погрожує звернути цю підозру у визначеність.

Сам "недофюрер" чудово розуміє, що ту світову війну, яку він оголосив Заходу 24 лютого 2022 року – "Збирайте манатки і забирайтеся геть зі світової історії" – він безнадійно програв ще у Гостомельській битві. Володаря світу з нього не вийшло.

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Головна проблема Путіна вже не війна

Путін відчайдушно намагається вирішити іншу, в прямому сенсі екзистенційну для нього проблему, – залишитися при владі (а, отже, живим) у країні, що програла війну.

Для цього агресор уже кілька місяців тому почав пачками заарештовувати генералів, призначених ним винуватцями поразки.

Нещасного Герасимова, який із якогось підвалу клятвенно обіцяв йому вигнати українських окупантів до кінця робочого дня, ми з вами бачили востаннє. Таким і запам'ятаємо його – з вічно плаксивим та скривдженим обличчям.

Курська катастрофа змушує мене внести корекцію до плану Перемоги України. Початкова версія, підтримана 12 серпня у Києві делегацією Конгресу США, передбачала отримання Україною 150 – 200 сучасних західних літаків та дистанційне знищення кримського угруповання противника. Його практична реалізація вимагатиме 2 – 3 місяців. Звісно ж, останні події значно знизили поріг виживання режиму.

Крах російського соціуму

Україна вже має щонайменше 10 винищувачів F-16, оснащених ракетами Storm Shadow чи Scalp. Є ATACMS дальністю до 300 кілометрів.

Гадаю, цього добра вистачить для повного знищення Керченського мосту. Термін підготовки операції 2 – 3 тижні. Можна ще вкластися у традиційно драматичний для російських режимів серпень.

Знищення символу рашистської експансії, зрезонувавши в масовій свідомості з курською ганьбою "другої армії світу", просто підірве горючу суміш "недофюрера", недоармії, недопатріотів.

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Збройне до зубів "Z-бидло" разом із карними злочинцями кинеться з окопів Курська і Донбасу за адресою, вказаною в його останніх памфлетах вбитим Пригожиним – у рубльовські садиби олігархів і генералів, які кинули їх у "безмозку братовбивчу війну".

Цей крах російського соціуму вже почався і зупинити його буде неможливо. Україна ціною величезних людських жертв запобігла викиду рашистської магми в благополучну Європу. Особи та інститути, які сьогодні претендують на роль Лідерів Вільного світу, можуть і повинні в найкоротші терміни допомогти Україні очистити свою суверенну територію від токсичних продуктів розпаду російської державності.