Зеленський розкрив перші три пункти плану перемоги України

План перемоги України передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів, які триватимуть упродовж із сьогодення до кінця грудня.

Йдеться про конкретні дії, які залежать виключно від партнерів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на офрек зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Що передбачає план перемоги України

Вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до Саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з погляду зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни,

– наголосив Зеленський.

План, як вже зазначалося раніше, буде презентований американському лідеру Джо Байдену, кандидатам в Президенти США і всім іншим партнерам. Зокрема, план буде відкритий всім, в тому числі суспільствам в різних країнах.

Зеленський зауважив, що Росія також повинна його бачити, оскільки вищезгаданий план "посилює Україну", і росіяни мають про це знати.

"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї", – розкрив український лідер.

За його словами, у цій стратегії є також пункт, пов'язаний з економікою, і пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Детальніше щодо цього президент не розповів, однак запевнив, що подібний план буде вигідний і союзникам.

"Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", – резюмував він.

Напередодні Зеленський заявив, що рішення стосовно плану перемоги України у війні безпосередньо залежить від поки ще чинного американського президента Джо Байдена, оскільки є пункти, які стосуються США.