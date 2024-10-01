Буде кілька етапів: у Зеленського пояснили український План перемоги

Президент Володимир Зеленський представив "план перемоги" нашої країни під час візиту в США. Він містить кілька елементів примусу Росії, які суттєво вплинуть на війну.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що важливим наступним етапом після представлення "плану перемоги" США є його обговорення на "Рамштайні". Після цього українці зможуть побачити деталі.

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Український "план перемоги"

За словами радника голови Офісу Президента, в плані є ключові моменти, які суттєво вплинуть на перебіг подій у війні. Мовиться про інструменти військового примусу Росії, а також види зброї, яка потрібна Україні у певній кількості для перемоги.

До елементу політичного примусу входить конструкція глобальної безпеки, яка повинна бути написана та проговорена. Для прикладу, туди входить суверенне право України бути членом НАТО, що має бути зафіксоване як факт. Крім того, в плані є елементи економічного тиску.

Це все ми в загальних рисах знаємо. Публічні деталі ми ще обговоримо після двох етапів,

– зауважив Подоляк.

Радник Офісу Президента наголосив, що перший етап Зеленський вже виконав – він активно відмодерував усе, що стосується плану перемоги на майданчиках в США, оскільки вони є ключовим партнером нашої країни. Основна маса мілітарної та фінансової компоненти постачає нам саме ця країна.

Зауважте! Адміністрація Джо Байдена ретельно вивчає план перемоги України, представлений Володимиром Зеленським. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив відданість адміністрації Байдена успіху України у протистоянні російській агресії.

Другий етап – обговорення плану перемоги у ширшому колі українських партнерів у рамках "Рамштайну". Варто зазначити, що наступний його формат буде трохи змінений, адже зустріч буде на рівні очільників держав, а не на рівні міністрів оборони країн.

Тоді ми приймемо не тільки певні військові рішення, а можна буде прийняти й важливі політичні рішення, які вплинуть на перебіг подій по лінії фронту. Вже після цього буде додаткове інформування суспільства, перш за все українського,

– зазначив Подоляк.

Він також пояснив, що вже й зараз зрозуміло, яку конструкцію пропонує Україна, яка базована на конкретній логіці процесу. З одного боку, президент України активує Формулу миру, говорячи, що ми готові до переговорного процесу. З іншого боку, ми готові до цього лише на підставі міжнародного права.

Ми знаємо, що Росія, поки вона є настільки неадекватною, наскільки ми її бачимо, добровільно приходити на переговори та погоджуватись на абсолютно справедливі вимоги не буде. Тому потрібен примус, що і є планом перемоги,

– підкреслив радник Офісу Президента.

Подоляк додав, що ці елементи примусу побудовані на конкретній юридичній інфраструктурі та фактологічному аналізі того, що ми бачимо в цій війні. Як тільки війна переходить на територію Росії, то країна-агресорка суттєво змінює її сприйняття та змінюються соціальні настрої росіян.