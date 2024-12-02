Трамп вивчає наш План перемоги: капітуляції України не буде, він це розуміє, – Зеленський
Президент Зеленський вкотре запевнив, що Україна прагне якнайшвидшого припинення війни з Росією, а також повернення окупованих територій дипломатичним шляхом після того, як "членство Києва в НАТО стане певним".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави Kyodo News. У ньому Зеленський також оцінив ситуацію із солдатами з КНДР на Курщині.
Дивіться також "Кине Україну напризволяще": ексрадник Трампа розповів, що чекатиме Україну після 20 січня
Трампу відомо про позицію України
Президент України зауважив, що Росія швидко просувається на Сході України, а тієї допомоги, що надається партнерами, недостатньо.
Він закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі. Лише, коли Україна буде достатньо сильна, вона зможе повернути окуповані території. Наразі це зробити важко.
"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", – сказав Зеленський.
Він також підкреслив, що війна вступила в "складний період". За його словами, Україна готова вести переговори про повернення частини окупованих територій після завершення війни за умови виконання необхідних умов.
Зеленський сказав, що Трамп і його команда знають про позицію України та її План перемоги.
Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє,
– сказав український президент.
Зеленський також прокоментував ситуацію на Курщині з солдатами КНДР. Він заявив, що серед північнокорейських військових, які наразі перебувають там, уже є вбиті. Він висловив впевненість, що решта також буде використана Росією як "гарматне м'ясо".