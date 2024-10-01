Маємо певні проблеми: як втілити в життя План перемоги України

План перемоги України має суттєво вплинути на війну за допомогою жорсткого тиску на Росію. Тут важливо, аби союзники нарешті пішли на жорсткі та серйозні рішення. І, ймовірно, все до цього йде.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що, ймовірно, план перемоги України передбачає можливість участі нашої держави в різних міжнародних організаціях. Насамперед йдеться і про НАТО. Але тут є певні проблеми.

Дивіться також План перемоги Зеленського: що це дає Україні, чи погодиться із ним Росія та чи запрацює до зими

Як досягти завершення війни в Україні

Як наголосив Буряченко, вступ України до НАТО дійсно здатен гарантувати сталий мир для нашої держави. Однак тут починаються проблеми. Адже не всі члени Альянсу зараз погодяться на такий крок. Вони бояться, що це призведе до війни з Росією.

У цьому контексті цікавою є нова заява Столтенберга про Україну. Вже колишній генсек НАТО принаймні озвучив можливість вступу з частково окупованими територіями. У такому випадку навряд чи Путін ризикне знову напасти на нашу державу.

Як це можуть реалізувати на практиці – дуже важко сказати. Але видається, що зараз з нашими партнерами йдуть постійні розмови та розглядаються десятки варіантів, як досягти справедливого та сталого миру для України,

– сказав Буряченко.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський здійснив візит до США. Він представив план перемоги України як президенту Джо Байдену, так і кандидатам Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Станом на зараз вже було зруйновано величезну кількість "червоних ліній" Путіна. І новою проблемою та кроком до ескалації з його боку можуть бути ядерні випробування та провокації з тактичною ядерною зброєю в Білорусі. Такі дії будуть серйозно сприйняті партнерами України. Відповідно вже зараз потрібні жорсткі кроки.

Нам з партнерами потрібно визначатися, який зараз стратегічний план. Формула миру є. Саміт миру є, де вказані пріоритети, що має відбуватися, аби мир був справедливим. Але щоб дійти до реалізації, потрібен такий силовий буст та стратегічне бачення. От наскільки я розумію, саме зараз це і відбувається,

– наголосив Буряченко.