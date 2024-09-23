Це жахлива думка, – Зеленський сказав, що буде, якщо Байден відмовиться підтримувати Україну

Американські журналісти в переддень поїздки Зеленського до США поспілкувалися з президентом. У фокусі уваги, звісно ж, була підтримка України з боку Америки.

Зеленський переконаний, що Україна виграє час для США та вирішує їхні проблеми, сказав він виданню The New Yorker. І розповів, що станеться, якщо Джо Байден не захоче підтримати план перемоги, який український лідер привіз до США.

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Що буде, якщо Байден відмовиться підтримувати Україну

Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми опинилися б у дуже довгій війні – неможливій, виснажливій ситуації, в якій загинула би безліч людей,

– відповів Зеленський.

Він підкреслив: не може ні в чому звинувачувати Байдена, адже той зробив історичний крок, коли підтримав Україну на початку війни. Приклад США наслідували інші партнери, тож те рішення Байдена стало великим досягненням.

Що Зеленський сказав би американцям

"Україна зробила все можливе, щоб утримати Америку від цієї війни. Путін розраховував на перемогу над Україною у швидкій кампанії, і якби Україна не встояла, Путін пішов би далі. Давайте розглянемо, якими були б наслідки. По-перше, до Європи, Америки та Канади прибуло би близько сорока мільйонів іммігрантів. По-друге, ви втратили б найбільшу країну Європи – величезний удар по впливу Америки на континенті. Росія тепер матиме там тотальний вплив. Ви би втратили всіх – Польщу, Німеччину, – і ваш вплив був би нульовим", – пояснив гарант.

За його словами, стійкість України дозволила Америці вирішити багато інших проблем. Наша держава не є членом НАТО, та якби Путін ударив по Польщі чи країнах Балтії, американцям довелося б повноцінно воювати, перекидати війська та переводити свою економіку на військові рейки.

"Тому говорити, що ви вже давно у цій війні, просто неправдиво. Зовсім навпаки: я вважаю, що ми захистили Америку від тотальної війни. Ось ще один важливий елемент: це війна відстрочки для Сполучених Штатів. Це спосіб виграти час", – акцентував український лідер.

Іще Зеленський зауважив: Україна виключена з Європейського Союзу і НАТО, майже третина її території окупована. Можливо, Росії буде цього достатньо, можливо, Путін і не захоче повної поразки Києва і натомість переключиться на Польщу – "у відповідь на якусь провокацію з боку Білорусі, наприклад".

Отже, після двох з половиною років вашої підтримки та інвестицій – за що ми вам дуже вдячні – ви можете помножити їх усі на нуль. Америці доведеться починати інвестувати з нуля, і у війну зовсім іншого штибу. У ній билися б американські солдати. Що, слід додати, принесло б Росії величезну користь,

– завершив глава держави.