Чи є в Зеленського план "Б", якщо він отримає відмову від Байдена

Вже невдовзі Володимир Зеленський презентує план перемоги Джо Байдену та іншим партнерам. У випадку відмови Україна покладатиметься на план "Б".

Як зауважив президент України в інтерв'ю The New Yorker, у плані "Б" наша держава вже роками живе. І буде прикро, якщо Байден відмовиться від підтримки нового курсу.

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План перемоги України

Володимир Зеленський розповів, що план "А" був запропонований до повномасштабної війни. Він включав превентивні санкції та посилення України різною зброєю.

Я сказав нашим партнерам, якщо Україна буде дуже сильною, нічого не буде. Вони не послухали. Відтоді вони всі визнали мою рацію. Посилення України значно знизило б ймовірність вторгнення Путіна,

– сказав український гарант.

Зараз же Зеленський хоче представити новий план "А". Він передбачає відхід від курсу, де Україна встояла лише завдяки армії і відданості народу. Якщо Захід не хоче, аби війна затягувалася, він отримає пропозицію з зміцнення України.

Володимир Зеленський зауважив, що план перемоги не є фантастикою і, що важливо, не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху. У плані міститься те, що партнери можуть зробити без Росії – і що залежить лише від них.

"Ви мали рацію, цей план розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом "Б". І це прикро", – вказав президент.