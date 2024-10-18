"Це не наша війна": Орбан цинічно пояснив свою критику Плану перемоги Зеленського

Віктор Орбан не підтримав План перемоги, представлений Володимиром Зеленським. На думку угорського прем'єра, у такий спосіб Україні не вдасться перемогти.

Раніше Віктор Орбан зізнався, що план Зеленського вселяє у нього "жах".

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"Вам не виграти"

У ранковому радіоінтерв’ю 18 жовтня угорський прем'єр знову висловився щодо Плана перемоги. Очільник уряду вважає, що він не спрацює. Тому прем'єр Угорщини стоїть на тому, аби починати негайні переговори з Росією.

За словами Орбана, ЄС поводиться як воююча сторона. Втім, каже політик, конфлікт не можна вирішити на фронті. "Треба сідати за стіл переговорів", – наголосив він.

Орбан розповів, що він та інші 26 членів ЄС були шоковані почутою від Зеленського стратегією перемоги.

Якщо вони зараз переходять на план перемоги, то у вас досі був план на поразку? Ми цього не підтримуємо, тому що це не план перемоги длґ Угорщини. Ми не брали участі у війні раніше і надалі брати не будемо,

– наголосив Орбан.

Політик заявив, що Україні із цим планом не перемогти. Не воювати, припинити вогонь і закінчити війну – це, на думку Орбана, "хороша ідея".

"У кожного є стратегія війни, у нас є стратегія миру", – додав він.

Нагадаємо, що 17 жовтня на засідання Євроради Зеленський представив свій План перемоги. За словами президента, більшість партнерів його підтримала. На інших союзників потрібно тиснути.