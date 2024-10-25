План перемоги Володимира Зеленського є важливим для України, а також зачепив дві больові точки Сполучених Штатів. Зеленський вміло зробив наголоси на поняттях, які повинні зрозуміти наші партнери.

Про це 24 Каналу розповів член республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що США повинні усвідомити, що українські військові є щитом для всієї Європи, а перемогти наша країна повинна завдяки допомозі від союзників у вигляді зброї. План перемоги став ударом по політиках США, які не хотіли зосередитись на цьому питанні.

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План перемоги Зеленського зачепив 2 больові точки США

План перемоги Зеленського, за словами члена республіканської партії, зачепив 2 больові точки Заходу, а особливо США. Мовиться про те, що Сполучені Штати повинні допомогти Україні перемогти у війні, адже українська армія є щитом для всієї Європи.

Саме щит. Сьогодні їй (українській армії – 24 Канал) немає рівних. Це потрібно визнати. Вже майже три роки ЗСУ воюють з армією, яка має переваги і в живій силі, і в засобах, і в якості цих засобів,

– наголосив Пінкус.

Ба більше, Україна від початку повномасштабного вторгнення змогла відвоювати певні окуповані території. Член республіканської партії зауважив, що не надзвичайні події, адже хоч допомога від партнерів є, вона дається "чайними ложечками".

Я скажу це не вперше – ніякі Leopard, ATACMS чи Abrams самі не працюють. Вони повинні бути в руках сміливого патріота своєї країни, яким сьогодні є кожен солдат ЗСУ,

– зазначив Пінкус.

Член республіканської партії підкреслив, що такі слова Зеленського стали ударом по скептичних політиках США, які питають, для чого їхній країні потрібна Україна, якщо це проблема Європи. США, буцімто, краще зосередитись на Китаї.

"На це Зеленський відповідає, що війна йде в центрі Європи і якщо сьогодні впаде Україна, то завтра росіяни будуть вже в будь-якій іншій країні Європи. Для того, щоб цього не допустити і є Україна, яка може зупинити окупантів та дати їм зрозуміти, що далі дороги немає. Для цього дайте нам лише зброю", – сказав Пінкус.

Цікаво! Водночас оглядач Bloomberg Хел Брендс вважає, що План перемоги Зеленського не зупинить війну в Україні, яка повільно програє на східному фронті через нестачу ресурсів. За його словами, наразі ситуація на полі бою розгортається не на користь України.

Він додав, що зараз для американських виборців у порядку денному, крім побутових проблем, є і міжнародні питання, такі як Україна та Ізраїль.

До слова, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що США підтримують План перемоги України, запропонований Володимиром Зеленським, щодо справедливого миру.