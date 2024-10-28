Перший пункт у Плані перемоги – не членство в НАТО, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що багато хто помилково вважає, що перший пункт у Плані перемоги полягає у негайному наданні членства Україні в НАТО. Однак це абсолютно не так.

Перший пункт Плану перемоги полягає у запрошенні України в Альянс. Про це президент України заявив в інтерв'ю для The Times of India.

До теми Зеленський пояснив партнерам, як зупинити розгортання війни

Що сказав Зеленський про перший пункт Плану перемоги

Зеленський наголосив, що перший пункт – не членство в НАТО, не швидкий вступ, а запрошення в Альянс.

Щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції та був послідовним. Щоб все було не тільки на словах, а щоб все було на папері, фундаментально та юридично,

– зазначив президент.

Глава держави визнав, що у часи війни Україна не може стати членами НАТО. Ба більше, наша країна не буде нікого затягувати з членів Альянсу у війну.

"Цей пункт адресовано виключно країнам НАТО, бо ми хочемо запрошення в НАТО", – додав український лідер.

До слова, Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді зазначив, що документ складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План має на меті завершення війни до кінця наступного року, 4 пункти мають втілити на час війни, а 1 – уже після.