План перемоги не скасовує Саміт миру, а посилює позиції України, – Зеленський

План перемоги України не означає скасування Саміту миру. Документ лише має зміцнити позиції України.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками громад Сумської області. Окрім цього, План перемоги має допомогти й в дипломатичній сфері.

До теми США прийняли з величезною зацікавленістю План перемоги України, – прессекретар Зеленського

Що сказав Зеленський про План перемоги та Саміт миру

Український лідер наголосив, що План перемоги має змусити Росію дипломатично завершити війну. Для цього Україна повинна мати сильну позицію.

Він (План перемоги – 24 Канал) не скасовує Саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика – Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці,

– сказав президент.

Він також підкреслив, що після представлення Плану перемоги Україна може отримати відгук від партнерів на нього.

"Якісь кроки вперед можуть бути. Почуємо. Обов'язково повідомимо суспільству основні моменти, хоча, ймовірно, без деталей щодо озброєння", – зауважив глава держави.

До слова, речник Держдепу США Метью Міллер, висловлюючись про План перемоги України, сказав, що американська сторона вбачила в документі "низку продуктивних кроків". Окрім цього, план містить кроки, які мають здійснити інші держави, тому Сполучені Штати триматимуть з українською стороною контакт щодо цього.