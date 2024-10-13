Треба узгодити певні питання, але потенціал у партнерів є, – Зеленський про План перемоги

Україна розробила План перемоги та представила його партнерам. Володимир Зеленський прокоментував його.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив на необхідності узгодити з партнерами певні додаткові питання щодо Плану перемоги. Водночас він впевнений, що партнери мають потенціал для реалізації цього плану.

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Потрібно посилити позиції нашої держави

За словами українського лідера, триває підготовка до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Україна продовжить представляти європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру.

Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки,

– підкреслив Зеленський.

За його словами, посилити позиції нашої держави – абсолютно реалістично, адже потрібен чесний мир. Діяти потрібно саме зараз, щоб Росія та її союзники не встигли адаптуватись.

Крім цього, Зеленський зазначив, що "справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру".