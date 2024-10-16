Чутлива інформація: ЗМІ дізналися, що саме міститься в таємних додатках Плану перемоги

У четвер 16 жовтня, Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою з презентацією Плану перемоги. Він містить 5 пунктів та 3 таємних додатки.

Як розповіло NV з посиланням на джерело в Офісі президента, голова Ради Руслан Стефанчук 16 жовтня отримає документ із викладенням цих ідей. Однак він не міститиме таємних додатків.

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Деталі про таємні додатки Плану перемоги

Так, за словами співрозмовника, у таємних додатках Плану перемоги міститься чутлива інформація про озброєння.

Проте наразі не вирішено, чи отримають інші депутати документ з викладеним планом. Так само лишається незрозумілим, чи зможе з ним ознайомитись суспільство.

Говорячи про таємні додатки, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що йдеться про математичну складу – тобто, яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні.

Також джерело розповіло виданню, що таємні додатки не публікуються: їх передають в руки деяких лідерів країн-партнерів України. А після цього представники України можуть надавати певні пояснення своїм колегам.

Зокрема, йдеться про комунікацію керівника ОП Андрія Єрмака та радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського зі своїми колегами в США та Британії, а також про начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, віцепремʼєрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину та міністра оборони Рустема Умєрова.