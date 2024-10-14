Командир розповів, чого очікують військові від Плану перемоги Зеленського

Невдовзі президент України Володимир Зеленський публічно представить План перемоги у Верховній Раді. Військовий розповів, що на фронті не тільки не думають, а й не мають жодних очікувань щодо документа.

Таку думку 24 Каналу висловив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш. Однак, за його словами, якщо План перемоги допоможе захистити Україну, вони будуть позитивно ставитися до нього.

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Які очікування у військових від Плану перемоги

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" зазначив, що головне завдання військових – боронити Україну та ліквідовувати ворога. Тому оборонці не думають про План перемоги Зеленського, та є нюанс.

Ми не тільки не думаємо про це. Ми не маємо жодних очікувань. Наше завдання – виконувати військовий обов'язок, захищати нашу країну й знищувати ворогів,

– наголосив Андрій Отченаш.

"Якщо будь-який з планів чи ідей допомагатиме нам захищати нашу державу, звісно, що будемо прихильно і позитивно до нього ставитися", – зауважив він.

Зазначимо! В ОП розповіли, що План перемоги містить 4 складники, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки України.

Військовий додав, що найважливіше та найосновніше – максимальний коефіцієнт корисності для Сил оборони України.

До слова, напередодні Зеленський провів дипломатичне турне, в якому представив партнерам План перемоги України. Офіційно всі пункти плану не розкривалися. Однак, за словами президента, першим пунктом Плану перемоги є запрошення України до НАТО.