У Зеленського впевнені, що Захід підтримає План перемоги, інакше Україна "буде залита кров'ю"

Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги. Країни-партнери приймуть рішення діяти у межах цього плану. Вони розуміють, що в іншому випадку їм доведеться і далі спостерігати за геноцидом українців.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що, зокрема, у межах міжнародного права Україна повинна завдавати ударів західною зброєю вглиб Росії, тому мовиться про зняття насправді вигаданих заборон.

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"Міжнародне право має діяти. У його межах ми маємо право завдавати ударів на будь-яку відстань, будь-якою зброєю по території Росії. Це не про дозволи. Це навпаки про неіснуючі заборони, які суперечать міжнародному праву. Скасуйте те, що є незаконним. Ми про це говоримо", – сказав він.

У партнерів є два варіанти

Михайло Подоляк зазначив, що альтернативою Плану перемоги України може бути лише тотальне знищення українців Росією. Партнери повинні розуміти, що або вони слідують чіткому плану, або спостерігають за геноцидом народу України.

Або логічний план з математичною калькуляцією що, коли, як, які цілі мають бути знищені в Росії, як це буде впливати, яка кількість ракет має тоді залетіти, в які саме регіони, щоб змінити соціальні настрої в Росії. Тоді ми будемо бачити зовсім інші події в Росії. Або ми сідаємо, беремо попкорн і дивимося за масштабним геноцидом України, поки вся країна не буде залита кров'ю,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представив План перемоги України, який складається з 5 пунктів і 3 таємних додатків. Український лідер підкреслив, що якщо все "буде йти за планом", то війну можна закінчити до кінця 2025 року. Пункти плану розраховані за часом. Перші чотири стосуються часу війни, щоб її завершити. П'ятий пункт розрахований на час після війни, щоб гарантувати безпеку.