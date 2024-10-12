Днями українцям презентують "План примусу Росії до миру", який президент представив Європі, – ОП

Радник глави Офісу Президента заявив, що Росія наразі розуміє, що як тільки вона сідає за стіл переговорів на своїх умовах, то це означає безвідповідальність і безкарність за всі свої злочини проти України.

Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк в ефірі телемарафону сказав про це після того, як Росія вбила в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. За його словами, Кремль заради безкарності інвестує гроші в просування концепції, мовляв, "сідаймо за стіл переговорів, проте ми будемо надалі вбивати українців", пише 24 Канал.

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Що каже Подоляк про "План примусу Росії до миру"

Михайло Подоляк заявив, що основні напрямки "Плану примусу України до миру" вже презентували. Можливо, без цифр і юридичних деталей, які надали партнерам, що ухвалюють рішення про надання зброї. Проте про політичний, військовий, економічний дипломатичний примус вже відомо.

Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Тому що це важливо,

– заявив Подоляк.

Радник очільника Офісу Президента пояснив, що важливо розуміти, на якому етапі війни та що ми робимо.

Михайло Подоляк запевнив, що акценти зрозумілі, проте Володимир Зеленський ефективно все презентує, додавши деталей. Зокрема, українцям розкажуть деталі, що це за програма примусу та чому вона важлива.

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Радник Єрмака пояснив, що є формула миру, яка чітко фіксує позицію України щодо переговорного процесу, на базі чого він має відбутись та як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було спекуляцій, чому має працювати "План примусу" та як саме він має працювати.