У МЗС України розповіли, що чи презентують мирний план Трампа у Мюнхені

Так званий мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні ще розробляється. Презентувати його в повному обсязі найближчим часом не зможуть, але вже на Мюнхенській конференції з безпеки 14–16 лютого говоритимуть про параметри миру.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал. Раніше повідомлялося, що на конференції спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог презентує мирний план, але для його розробки потрібен час.

Дивіться також На зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити гарантії безпеки, – Єрмак

Мирного плану Трампа ще немає

Георгій Тихий сказав, що Кіт Келлог особисто спростував заяви ЗМІ про представлення плану Трампа щодо завершення війни. Речник додав, що провина за поширення неправдивої інформації лежить не на медіа, а на джерелах, які повідомляють їм інформацію.

Як зазначив Тихий, такі повідомлення про вже готовий "мирний план" поширюють США чи Європа, а росіяни. Однак правда в тому, що Україна дійсно починає співпрацювати зі США у напрямку завершення повномасштабної війни.

Будуть контакти з Кітом Келлогом, з Волцом, з іншими представниками на різних рівнях адміністрації США, протягом яких ті речі, про які ви питаєте, будуть визначатися. Чи є станом на зараз якийсь завершений план? Немає, з нашого розуміння, такого плану. Є певні параметри, є роботи, є розробка,

– сказав Георгій Тихий.

Отож і про результати такої роботи і підготовки мирного плану говорити ще зарано. Частина параметрів справедливого миру буде узгоджуватися під час зустрічей з представника США, зокрема і на Мюнхенській конференції. За словами речника МЗС, під час заходу Україна зможе на найвищому рівні донести свою позицію щодо закінчення війни.

До слова, на конференції Кіт Келлог спілкуватиметься з європейськими лідерами, щоб потім на основі цих даних розробити фінальну стратегію закінчення війни.

На конференцію також поїде українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Українські посадовці представлять позицію нашої країни щодо припинення війни та обговорять з партнерами гарантії безпеки для запобігання повторній агресії з боку Росії.