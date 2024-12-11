Путіна це не влаштує, – республіканець заінтригував ймовірним планом Трампа

Обраний американський президент Дональд Трамп може запропонувати замороження війни в Україні, за якого Росія не вирішуватиме долю українських територій. Очевидно, що диктатору Владіміру Путіну це не сподобається й він продовжить наполягати на своєму.

Проте Трамп не піде на поступки, тому в нього є інший план. Запропонувавши щось главі Кремля, він не чекатиме його передбачуваної відповіді, а одразу почне масштабно постачати зброю в Україну, аби вона перемогла. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

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Що може містити план Трампа

За словами республіканця, новообраний президент США Дональд Трамп готує план щодо війни в Україні. Згідно з ним, він запропонує замороження бойових дій і скаже Путіну: "Про інші території України забудь. Ось це хотів, то поки отримав. Далі ж ми вирішуватимемо, що робити з ними".

Путіна це не влаштує. Він продовжуватиме наполягати, мовляв, "жодної мілітаризації України, жодного вступу в НАТО". Це ж плювок в обличчя Трампу. Ви думаєте, він скаже: "Ти хочеш це? Немає проблем. Ось тобі ще". Не буде такого, це ж приниження. До цього не дійде ніколи,

– пояснив Борис Пінкус.

Саме тому у Трампа є інший план. Він запропонує щось Владіміру Путіну, не дочекавшись його відповіді, бо знає її наперед, почне вагонами надсилати в Україну зброю, яка приведе її до перемоги.

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Уже й Данія та Нідерланди підтверджують, що в Україну найближчим часом мають прибути обіцяні винищувачі F-16. За президентства Трампа, на думку Пінкуса, варто також очікувати, що українські військові отримають ракети Tomahawk і багато іншого озброєння, про яке не повідомлятимуть на публіку.

Нагадаємо, що в суботу, 7 грудня, друга партія винищувачів F-16 від Данії уже прибули в Україну. Усього країна обіцяла надати 19 винищувачів.