Про що свідчать російські плани замаху на Зеленського: в Держдепі дали відповідь

У Державному департаменті Сполучених Штатів висловилися щодо російських планів скоїти замах на президента України та інших високопосадовців до "інавгурації" Путіна. Там пояснили, про що свідчать такі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського. Також вони готували замахи на Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців.

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Що кажуть в Держдепі

Викрита інформація про плани російських спецслужб здійснити замах на президента України, а також й інших високопоставлених посадовців до інавгурації Владіміра Путіна свідчать про аморальність кремлівського режиму.

Так висловився у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, про що повідомив кореспондент Укрінформу.

Очевидно, що це лише говорить про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту,

– заявив представник зовнішньополітичного відомства.

Водночас він підкреслив, що США перебувають у тісному контакті з українською стороною в цьому питанні.

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