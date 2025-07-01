Путін хоче відрізати Україну від моря: чи можуть росіяни дійти до Одеси

Financial Times написало, що російський диктатор зараз має головну мету – окупувати Одесу, яка в його думках "історично російське місто", та відрізати нашу державу від моря. В тому, що Путін про це мріє, немає жодних сумнівів. Такі плани ворог ставив ще на початку повномасштабної війни.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши на тому, що якщо говорити про стратегічну мету Путіна й про те, чи зацікавлений він в руйнуванні української державності, окупації всієї України, а не тільки Одеси, Миколаєва, Херсона, Києва – то так, він цього прагне.

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Росія свої плани не змінювала

Плани дійти до Одеси Кремль мав ще у квітні 2022 року. Були декларовані стратегічні плани Росії – пробити так званий сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я, захопити все південне узбережжя України, починаючи від Запорізької області й далі до Херсонщини, Миколаївщини, Одещини.

Сьогодні, як наголосив Мусієнко, в Путіна немає ресурсів та можливостей, аби наступати на Одесу. Тому ця версія з її захопленням суто гіпотетична.

Чи може він зараз цього досягти? Ні, не може. Чи хотів би Путін захопити Одесу і відрізати Україну від Чорного моря? Так. На початку повномасштабного вторгнення російські війська йшли на Одесу, але були зупинені під Миколаєвом,

– озвучив Мусієнко.

Він нагадав, що тоді противник розглядав також сценарій висадки десанту, але його плани зірвали оборонці Миколаєва. Він тоді не пішов, бо розумів, що одним своїм десантом явно не впорався б.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зауважив на тому, що коли зараз фронт і просування противника оцінюється метрами, одним чи двома кілометрами (при цьому він втрачає величезну кількість особового складу і засобів), то недоречно говорити про можливість просування росіян аж на сотні кілометрів.

"Чи свідчить концентрація російських військ на лівобережжі Херсонщини, що вони готують операції по висадці на правий берег? Зробити це дуже складно і сьогодні такого скупчення ворожих сил там не зафіксовано. Якби воно було, тоді можна було б говорити про те, що ворог плекає подібні плани", – зазначив Мусієнко.

Він нагадав, що початку 2025 року була інформація, що Росія начебто готує операцію з виходу на правобережжя, а потім йтиме на Миколаїв і Одесу. Тож подібні повідомлення українці вже бачили. Однак, Мусієнко вкотре наголосив, що беручи до уваги сьогоднішнє розташування ворожих сил на фронті, в найближчій перспективі про це говорити недоцільно.

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував статтю Financial Times, в якій йдеться про плани Путіна захопити Одесу. Він зауважив, що очільник Кремля може планувати що завгодно, однак в нього нічого не вийде.