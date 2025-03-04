Ось про що думає Путін, – ексофіцер США припустив наймасштабніші мрії диктатора

Навіть якщо між Україною та Росією буде досягнуто угоди про припинення вогню у 2025 році, Владімір Путін не планує відступати. Кремль не збирається відводити війська, перенаправляти ресурси, які йдуть на армію, назад до цивільних програм.

Путін налаштований на перемогу, бо має масштабні мрії. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній офіцер ядерних та ракетних сил США Джейк Бро.

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"Путін думає про спадщину"

Джейк Бро зазначив, що Путін не відчуває опору всередині Росії, у своїх керівних елітах. Тому він збирається йти у бік країн Балтії, офіційно анексувати Білорусь, а також піти на Сувальський коридор у Польщі, до Молдови.

Так званий очільник Кремля хоче всю Україну, а не лише ті частини, які він зараз контролює. Це може бути проєкт довжиною в століття, але Путіну абсолютно байдуже. Навіть коли він помре, хто б не був його наступником, він може продовжувати "путінізм" та діяти для відродження російської імперії.

Через 500 років, коли Росія контролюватиме половину Європи, Центральної Азії та Кавказу, по всій Росії будуть встановлені пам'ятники Путіну. Ось про що він думає. Коли у вас є такий рівень влади, багатства та контролю, ви починаєте думати про свою спадщину,

– сказав колишній офіцер США.

Адже таким диктаторам, як Путін, байдуже, скільки людей загине, байдуже на людей, на яких вони нападають, так на їхніх власних військових. Це просто про їхню власну ненаситну жагу до влади.