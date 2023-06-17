Перемовини, затяжна війна чи поразка: на що налаштований Путін

Кремлівський диктатор Владімір Путін загнав себе у глухий кут. Тож тепер від безвиході тягне час у надії, що рано чи пізно ситуація зміниться на його користь.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. За його словами, Путін абсолютно не розуміє, що кінець близько.

Читайте також Стало несподіванкою: Путін підло підставив Лукашенка ядерною зброєю

Російський диктатор, як будь-яка жадібна людина, думає, що всі питання можна вирішити за гроші. Зараз основне завдання очільник Кремля – тягнути час, адже ніякого позитивного результату для нього немає.

Хто може допомогти Путіну придушити повстання у Росії: дивіться відео

Що робити Путіну

Найлегший варіант для Путіна – покинути захоплені території, разом з Кримом. Однак, як тільки його армія вийде з України, війна почнеться у Росії.

У путінців ситуація страшна, адже не віддати Крим вони не можуть, а віддати – тим більше не можуть,

– сказав російський опозиційний політик.

Зараз вони розв'язуватимуть питання у двох напрямках. Перший, як домовитись з Україною й Володимиром Зеленським, щоб не віддавати Крим. А другий, як розв'язувати питання, щоб після поразки на війні у Росії не почалися повстання.

На допомогу путінському режиму може прийти Китай та Північна Корея. Вони можуть надати військових, які придушуватимуть бунт,

– припустив Мальцев.

Зазначимо, що у січні 2015 року Путін підписав указ щодо служби іноземних громадян у російській армії. Згідно з цим законом, до складу армії країни-агресорки можуть включити іноземні військові формування, наприклад корейські чи китайські.

Цинічні заяви Владіміра Путіна: останні новини