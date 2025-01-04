Для Путіна це політичне питання: Тимочко припустив задум ворога щодо Покровська

Росіяни не перестають штурмувати українські позиції на Донецькому напрямку. Ворог, ймовірно, має на меті просунутись до Покровська, щоб захопити це місто.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що росіяни біля Покровського напрямку зосередили понад 70 тисяч військових. За його словами, головним завданням є непросто оточити місто, а перерізати логістику, яка може підсилювати українські угруповання там.

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Плани росіян щодо Покровська

Іван Тимочко підкреслив, що Покровськ має не лише військове, але й політичне значення для Владіміра Путіна.

Яка ситуація на Покровського напрямку: карта

Для того, щоб втілити задум щодо оточення міста у росіян може піти багато часу, бо взяти його в блокаду дуже нелегко.

Для того, щоб утримати в оточенні Покровськ окупантам знадобиться додатковий серйозний ресурс військ. Його їм доведеться або знімати з інших напрямків, або перекидати в сторону міста,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Росіяни, на його думку, ймовірно, щоб захопити Покровськ намагатимуться спочатку окупувати Курахове, аби зробити там плацдарм для перекидання військ на Покровський напрямок.

Що відбувається поблизу Курахового: дивіться на карті

"Задум ворога зрозумілий, але, щоб взяти в кільце таке велике місто, окупантам треба наступати по флангах широким фронтом. Я думаю, що росіяни намагатимуться просуватись до центральних логістичних шляхів", – припустив Іван Тимочко.

Він підсумував, що окупанти атакують Покровськ різними видами озброєння, проте боїв за місто ще немає.