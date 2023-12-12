Нове "коло" війни, – Ступак припустив зимовий план ворога щодо бойових дій
Як зазначили в Інституті вивчення війни, попри несприятливу погоду, окупанти почали наступальну кампанію. Тим часом українська армія посилює оборону та формує сили для майбутніх наступальних операцій. Та так починається нове "коло" війни.
Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни можуть пробувати наступати до кінця лютого чи, можливо, до середини березня. Він додав, що також до цього додаються ворожі атаки "Шахедами" та ракетами. Аналітики припускають, що окупанти намагаються перехопити та втримати ініціативу до виборів президента Росії навесні 2024 року.
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"Це – нове "коло". У травні закінчилася російська фаза наступу. Після цього почалася наша черга – українські військові почали наступати. Росіяни кажуть: "Тепер наша черга", – сказав Ступак.
Українська армія має тримати удар. Це можна буде зробити завдяки постачанням озброєння. Саме тому важливо розблокувати питання надання військової допомоги від США.
Адже окрім фінансування та допомоги, це сигнал для європейців, що їм треба продовжувати допомагати.
Треба показувати європейцям, що американці з нами, і ви повинні теж наслідувати американський приклад,
– зазначив колишній співробітник СБУ.
Війна Росії проти України: яка ситуація
- Ситуація на Сході залишається складною. Російська армія наступає по всій лінії фронту.
- За словами Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, втрати ворога на Сході більше у 8 разів за втрати Сил оборони. Він додав, що окупанти активно штурмують українські позиції великою кількістю людей. Тим часом українські захисники намагаються досягати успіху "шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння".
- Протягом 10 грудня на фронті зафіксували 98 бойових зіткнень. Росіяни продовжують свій наступ у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. А також – в районі Куп'янська, Кремінної та Роботиного.