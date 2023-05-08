Скандальна експресофіцерка ДПСУ Плантовська в Польщі співає російський реп і пише про депіляцію

Скандальна колишня пресофіцерка Державної прикордонної служби перебуває у Варшаві. Про це вона розповіла у своєму інстаграмі.

Також Іванна Плантовська зняла сторіз, у якому підспівувала російську пісню "Простуда", яку виконують співаки країни-агресора MACAN та Xcho. Варто зазначити, що у лютому 2023 року її звільнили з військової служби, пише 24 Канал.

Зауважте Скандальна речниця ДПСУ Плантовська, яка попрощалась з Україною, опублікувала фото "з раю"

Що відомо про нові заяви Плантовської

Іванна Плантовська в інстаграм-сторіз розповіла про те, що ходила на депіляцію у Варшаві.

Робила лазерну депіляцію дуже багато разів, шкода безефективно та дуже боляче. Я вперше спробувала безболісний лазер. Варшава, вам сюди,

– написала Плантовська та порекомендувала один з польських салонів.

Плантовська розповідає про депіляцію / Скриншот з інстаграму

Згодом дівчина виклала у сторіз відео, на якому вона підспівує російську пісню.

Плантовська підспівує у Варшаві: дивіться відео

Варто зазначити, що Плантовська на кадрах співає приспів пісні, де не згадується про Росію. Однак починається вона словами: "Коли все листя в Москві опаде і ти зрозумієш, що я на тебе більше не чекаю тут...".

Коротко про скандал з Плантовською