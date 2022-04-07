Планувала відвідати сина, який служить окупантам, а потрапила до українських силовиків

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили на території України прихильницю "рускава міра", син якої служить окупантам.

Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України. Оперативники зазначили, що жінку разом із матеріалами, які засвідчують причетність її сина до російських військ, передали в Службу безпеки України.

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Прикордонна служба виявила матір одного з окупантів

Оперативники Держприкордонслужби встановили, що жінка направлялася з Київщини на Схід, де планувала найближчим часом зустрітися з сином-військовим. Утім, переглянувши "сімейну переписку", прикордонники виявили антиукраїнські повідомлення.



Повідомлення окупанта / Фото Державна прикордонна служба України

Про причетність сина затриманої до війни проти України вказують і надіслані ним фото.

Син слав світлини, де він та інші орки позують зі зброєю у російській військовій формі,

– зазначають у Держприкордонслужбі.



Фото з іншими окупантами / Фото Державна прикордонна служба України



Фото ворожих ракетних комплексів / Фото Державна прикордонна служба України

Він фотографувався навіть на фоні тактичних ракетних комплексів, що є доказом його злочину. Пояснення жінка надасть співробітникам СБУ, куди її передали прикордонники.

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