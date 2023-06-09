Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну, – білоруський боєць у складі ЗСУ
Джерело:"Еспресо"
Так званий президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, ймовірно, хотів у грудні минулого року ввести свої війська на територію України. Однак, вочевидь, він вчасно зрозумів, що його бійці для цього непридатні.
У п'ятницю, 9 червня, представник Об'єднаного перехідного Кабінету з оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі Валерій Сахащик розповів про плани самопроголошеного диктатора, що так і не стали реальністю. Наголосимо, він є членом команди Тихановської та засновником білоруської десантно-штурмової групи у складі Збройних Сил.
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МО Лукашенка залякувало військових
Як зазначив Сахащик, станом на кінець грудня 2022 року, всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні з Україною. Однак військовослужбовці почали вчасно "ставити велику кількість питань до командування" стосовно доцільності вторгнення в нашу державу, тому наказу Лукашенко так і не віддав.
Міноборони спробувало залякати військових – нічого не вийшло. Органи КГБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими – нічого це не дало. Доповіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні, тому наказ не був відданий,
– запевнив Сахащик.
Путін хоче втягнути Білорусь у велику війну
- Варто сказати, що диктаторський режим Лукашенка уже є активною стороною цієї війни, адже допомагає Кремлю, надаючи російським військовим свої бази, озброєння та здійснюючи інші дії. Однак регулярні війська Білорусі поки не залучали до широкомасштабних воєнних операцій.
- Восени та взимку минулого року були жваві розмови про те, що нібито планується наступ з півночі, однак українські посадовці – зокрема глава держави Володимир Зеленський – не втомлювались повторювати, що загроза радше теоретична, аніж реальна.
- Також не так давно політтехнолог Борис Тизенгаузен констатував, що Лукашенко прекрасно усвідомлює, чим може закінчитись його наказ про вторгнення білоруської армії в Україну. Однак, очевидно, розривати дружбу з президентом Путіним йому також не хочеться.