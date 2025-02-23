Сирський розповів про плани Росії та оцінив, чи вдасться їй їх реалізувати

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив, якими можуть бути плани Росії. Він пояснив, чи відмовився ворог від ідеї повністю захопити Україну.

Олександр Сирський наголосив, що Росія не відмовилася від задуму повної окупації України. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Плани Росії залишаться планами

Станом на сьогодні, російська армія намагається відтіснити українські війська та вийти на адміністративні кордони східних і південних областей.

Зараз вони хочуть вийти на адмінкордони, але навіть після трьох років війни ці плани залишаються нереалізованими,

– наголосив Сирський.

За його словами. попри те, що ворог не відмовляється від своїх планів, завдяки опору українських військових вони залишаються лише на папері. Саме те, що українські військові продовжують стримувати наступ росіян і не дає їм оголосити про "перемогу".

Наші воїни роблять все можливе, аби відстояти незалежність України та повернути всі території під свій контроль.