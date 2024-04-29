"Евакуація через обстріл Кременчуцької ГЕС": ДСНС закликає не вірити черговому фейку ворога
Джерело:ДСНС
Рятувальники вчергове закликають не вірити брехні російських окупантів. Власне, ворог заявляє про евакуацію з Кременчуцького району на Полтавщині для поширення паніки.
Зазначимо, що в місті Кременчук розташована гідроелектростанція. Автори фейків стверджують, що росіяни планують ракетні обстріли цього об'єкта. Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій це спростовують.
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Фейкова розсилка від імені ДСНС
У ДСНС констатують, що Кремль розповсюджується інформацію нібито від імені їхньої служби через телеграм. З тексту заяви офіційного органу зрозуміло, що ніякої евакуації на теренах Полтавської області не відбувається.
Поширюють повідомлення про проведення "евакуації" з ряду населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли. ДСНС України інформує, що це є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.
Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій акцентують на тому, що слід довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Дивні повідомлення в телеграмі від невідомих осіб до списку відповідних джерел не належать.
Ворог поширює неправдиву інформацію про евакуацію на Полтавщині / Зображення ДСНС
Вочевидь, цей вкид є черговим проявом політики Кремля щодо інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти українців, яка полягає в поширенні панічних настроїв. Важливо не піддаватися на вплив Кремля та ретельно фільтрувати інформацію, що потрапляє в поле зору.
Як не піддаватися на ІПСО російських окупантів / Інфографіка 24 Каналу
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Інші наративи пропаганди Кремля
- Речник самопроголошеного президента Росії цими днями дав інтерв'ю. Дмітрій Пєсков заявив, що долю Зеленського – "вирішено", натякаючи, що через відсутність виборів глава нашої держави не може називати себе президентом.
- Проте Пєсков не згадав, що якраз-таки через вторгнення, розпочате Росією, проведення виборів в Україні неможливе. Ця заява є лише одним із проявів цілісного наративу Москви щодо "незаконного захоплення влади в Києві".
- Водночас головний рупор Кремля наголосив на важливості "досягнення усіх цілей спеціальної військової операції". Пєсков вкотре не назвав війну війною та не уточнив, про які конкретно кроки йдеться у контексті так званих "цілей СВО".