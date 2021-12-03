Планують розширити перелік країн, куди можна подорожувати за ID-карткою, – МВС

Україна веде переговори, щоб розширити перелік країн, куди громадяни зможуть подорожувати за ID-карткою. Наразі така можливість є для поїздок в Туреччину та Грузію.

Відповідну заяву зробив очільник МВС Денис Монастирський. Це трапилось 3 грудня під час вручення 7-мільйонного паспорта громадянина України у формі ID-картки.

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МВС хоче розширити перелік країн, куди можна подорожувати з ID-карткою

Сьогодні за ID-картою громадянина України вже можна в'їхати до кількох країн світу – це, зокрема, Грузія та Туреччина. І ми ведемо переговори для того, щоб розширити перелік цих країн, в які можна буде в'їжджати за ID-картками,

– розповів Монастирський.

Міністр пояснив, що наразі також працюють над тим, щоб можна було одночасно отримати:

паспорт громадянина України ID-карткою;

а також закордонний паспорт громадянина України.

Міністр пояснив, що "кожен українець з ID-карткою отримає більше можливостей, ніж з паспортом-книжечкою".

Коротко про ID-картку