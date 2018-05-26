Пластик, метал чи скло: який матеріал буде найкращий для смартфона

Обираючи модель смартфона користувачі звертають увагу, зокрема, й на матеріал, з якого виготовлений корпус смартфона. Який корпус найкращий – про це далі.

Матеріали для корпусів смартфонів порівняло видання prostotech.com.

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Метал

Смартфон в металевому корпусі

Зазвичай для виготовлення корпусу телефонів використовують дуже тонкий і легкий алюмінієвий сплав. З плюсів можна назвати хороший зовнішній вигляд. З мінусів – цей метал легко деформується, в результаті отримуємо вм’ятини на корпусі. Окрім того, через ущільнені матеріали бездротова передача сигналу (LTE, Wi-Fi і Bluetooth) ускладнена.

Пластик

Смартфони з пластику

Зовнішній вигляд і тут можна вважати перевагою, адже з пластику можна виготовити корпуси дуже широкої гами кольорів. Крім того, він дешевший, тож це впливає на загальну вартість телефону. Щодо мінусів, то смартфон у пластиковій оправі беззахисніший перед ударами. Також недоліком можна вважати погані тактильні відчуття

Скло

Смартфони із скла дуже крихкі

Скляний телефон виглядає преміально. Він забезпечує приємні тактильні відчуття. Окрім того, через скло легко можуть проходити радіохвилі. Серед очевидних недоліків – вартість, що збільшує загальну ціну на телефон. Також скло крихке, тож і сам смартфон у меншій безпеці.

Та все ж журналісти вважають, що саме останній варіант корпусу найкращий. Адже він добре виглядає, приємний у руці та відмінно передає сигнал. А от метал у цьому рейтингу на останньому місці, адже він легко гнеться, можливі вм'ятини, і не пропускає радіохвилі.

А який корпус ви вважаєте найкращим? Відповіді пишіть у коментарях.