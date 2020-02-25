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      Платіжка за опалення на майже 53 тисячі гривень: у Київтеплоенерго кажуть, що не фейк

      -
      Киянці за тепло прийшло 53 тисячі гривень: що кажуть у Київтеплоенерго / 24 канал

      У мережі з’явилася інформація, що одна з киянок, яка живе на лівому березі, отримала платіжку за опалення на майже 53 тисячі гривень. У Київтеплоенерго запевнили, що це не помилка та не технічний збій, а є правдою.

      Як зазначили у комунальному підприємстві, у січні їй справді прийшло за опалення 52 тисячі 932,18 гривень. Жінка мешкає на вулиці Сверстюка, 53-В. Володіє вона 4-кімнатною квартирою з опалювальною площею 127,3 квадратних метри.

      Радимо ознайомитися! Тарифи на воду у 2020 році: скільки платитимуть українці

      53 тисячі гривень, платіжка, опалення, Київ
      Платіжка на 53 тисячі гривень, яку отримала киянка 

      У Київтеплоенерго пояснили, що у вищезазначеному 23-поверховому будинку на вулиці Сверстюка зі 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 залишались без лічильників опалення. А до початку лютого в цьому будинку була лише одна така квартира.

      Мешканці квартир із лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника. Нарахування за опалення в будинках, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники опалення, здійснюються згідно з законом,
      – додають у Київтеплоенерго.

      Як виправити ситуацію

      У Київтеплоенерго підкреслюють, хоча, з точки зору закону, таке нарахування за опалення є правильним, однак, з огляду на реалії, суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів.

      "Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це є проблемою не лише Київтеплоенерго та його клієнтів. Таку ж ситуацію можна побачити і в інших містах. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема постанови Кабміну №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники", – кажуть у комунальному підприємстві.

      Тобто, методика такого нарахування працює, коли 50-70% квартир обладнано індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій.

      Тому у Київтеплоенерго, аби уникнути подібної ситуації для мешканців будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, рекомендують також встановити індивідуальний лічильник.

      Також Київтеплоенерго звертатиметься до уряду та профільного міністерства з ініціативою створення альтернативної методики проведення нарахувань для будинків, де більше ніж 70% квартир обладнано лічильниками.

      До теми! Коли вимкнуть опалення в Україні у 2020 році

      Чи буде здійснено перерахунок жінці, що отримала платіжку на 53 тисячі гривень

      У Київтеплоенерго підкреслили, що вони усвідомлюють соціальне значення послуг, які надає компанія. Тому перерозподіл спожитого тепла будинком буде переглянуто та перехунок буде здійснено.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Опалювальний сезон Скандал Комунальні послуги Новини Києва Новини України
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