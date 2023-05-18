Плацдарм для контрнаступу: на західних околицях Бахмута здійснили прорив

Підрозділ ветеранів "Азов" провів наступальні дії на західних околицях міста Бахмут. Ворога відкинули на сотні метрів, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Попередньо відомо, що росіяни втратили щонайменше 50 осіб, ще близько 100 – отримали поранення. У ЗСУ повідомили, що деталі наступальної операції розкриють згодом.

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ЗСУ провели успішну наступальну операцію

У ЗСУ заявили, що ворога відкинули на 700 метрів вглиб на західних околицях, ширина смуги прориву склала близько 2 кілометрів. Під час проведення наступальної операції росіяни зазнали шалених втрат. Окрім того, українські захисники змогли взяти у полон 4 окупанти.

Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу,

– повідомили у пресслужбі підрозділу азовців.

На цьому напрямку також ліквідували резерви ворога зокрема декілька російських складів БК. Успішні штурмові дії виконали бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.

Які сили Росія перекидає на Бахмутський напрямок

Місто Бахмут лишається епіцентром запеклих бойових дій на Сході країни. Лише за минулу добу українські захисники знищили на цьому напрямку десятки окупантів, а на деяких ділянках фронту просунулися від 150 до 1 700 метрів.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що росіяни й надалі намагаються захопити Бахмут, перекидуючи туди підкріплення. За словами Череватого, це і вагнерівці, і штурмові роти "Шторм Z" (вони формуються зі злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці – 24 Канал), бойовий армійський резерв "Барс", повітряні десанти, а також підрозділи регулярної армії противника.

"Також окупанти залучають територіальні війська, війська регулярні – танкові, мотострілецькі та повітряно-десантні війська. І всі вони значною мірою укомплектовані мобілізованими", – повідомив Череватий.

За данними Генштабу ЗСУ на ранок 18 травня, ворог 487 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ зі ствольної, реактивної артилерії. Сталося 25 бойових зіткнень, шість авіанальотів. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.